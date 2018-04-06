Суд в Петербурге прекратил дело о рухнувшем в Пулкове трапе за примирением сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга за примирением сторон прекратил уже второе уголовное дело о рухнувшем в сентябре в петербургском аэропорту Пулково трапе, в результате чего погиб ребенок. Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент в петербургском аэропорту произошел в сентябре 2017 года при выходе пассажиров из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более 3 м. После падения ребенка госпитализировали, через две недели девочка умерла.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Алексея Шаньгина в связи с примирением сторон", - сказали в пресс-службе.

Исполняющего обязанности главы службы спецтранспорта компании "Воздушные ворота Северной столицы" Шаньгина обвиняли в недоброкачественном ремонте и выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.

По версии следствия, обвиняемый не закупил новую посадочную площадку пассажирского трапа, как того требует инструкция. Вместо этого он направил старую на участок механических работ, где на нее установили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции, и далее распорядился установить отремонтированную посадочную площадку на трап и выпустить его в эксплуатацию.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте Московский районный суд Петербурга также в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело о рухнувшем трапе в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Козельского. Его обвиняли в выпуске и эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, которые повлекли смерть человека по неосторожности.