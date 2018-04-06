Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Петербурге прекратил дело о рухнувшем в Пулкове трапе за примирением сторон

Происшествия
6 апреля, 20:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Алексея Шаньгина обвиняли в недоброкачественном ремонте и выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга за примирением сторон прекратил уже второе уголовное дело о рухнувшем в сентябре в петербургском аэропорту Пулково трапе, в результате чего погиб ребенок. Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Смотрите также

Задержан второй подозреваемый по делу о падении пассажиров с трапа в Пулкове

Опора рухнувшего под пассажирами в Пулкове трапа была самодельной и небезопасной

Суд рассмотрит дело о гибели ребенка, упавшего с трапа в аэропорту Пулково

Инцидент в петербургском аэропорту произошел в сентябре 2017 года при выходе пассажиров из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более 3 м. После падения ребенка госпитализировали, через две недели девочка умерла.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Алексея Шаньгина в связи с примирением сторон", - сказали в пресс-службе.

Исполняющего обязанности главы службы спецтранспорта компании "Воздушные ворота Северной столицы" Шаньгина обвиняли в недоброкачественном ремонте и выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.

По версии следствия, обвиняемый не закупил новую посадочную площадку пассажирского трапа, как того требует инструкция. Вместо этого он направил старую на участок механических работ, где на нее установили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции, и далее распорядился установить отремонтированную посадочную площадку на трап и выпустить его в эксплуатацию.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте Московский районный суд Петербурга также в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело о рухнувшем трапе в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Козельского. Его обвиняли в выпуске и эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, которые повлекли смерть человека по неосторожности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
5
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
6
Захарова: Лондон должен официально объясниться по поводу визы для Виктории Скрипаль
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости