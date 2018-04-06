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ГП не нашла нарушений при финансировании видеопаспортов сирот в программе "Пока все дома"

Происшествия
6 апреля, 20:24 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Ранее телеведущий Тимур Кизяков отмечал, что несправедливо обвинять программу в завышенных расходах

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Здание Генеральной прокуратуры РФ

Здание Генеральной прокуратуры РФ

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в расходовании бюджетных средств на создание видеопаспортов детей-сирот в телепрограмме "Пока все дома" в рубрике "У вас будет ребенок". Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

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Первому каналу не было известно о бюджетах программы "Пока все дома"

В конце августа 2017 года Генпрокуратура организовала проверку по информации ряда СМИ о нарушениях, допущенных при съемках телепрограммы "Пока все дома" (на тот момент выходившей на Первом канале). Особое внимание уделялось целевому использованию 110 млн рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

"Названная проверка Генеральной прокуратурой завершена. Нарушений законодательства не установлено", - сообщил Куренной ТАСС.

15 августа 2017 года Тимур Кизяков, который был ведущим программы с 1992 года, сообщил ТАСС, что вместе с проектом "Пока все дома" ушел с Первого канала по собственному желанию. Причиной ухода он назвал неприемлемые методы работы руководства канала. По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами.

Телеведущий подчеркнул, что обвинять программу в завышенных расходах (100 тыс. рублей за видеопаспорт) несправедливо, поскольку съемочная группа готовит 40-минутный качественный фильм о каждом ребенке по особому сценарию, а на поездки в регионы нужны командировочные.

Сейчас программа выходит на телеканале "Россия 1".

О видеопаспортах

В 2014 году Минобрнауки реализовало пилотный проект в Московской, Астраханской и Псковской областях по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей. Такие видеоролики содержат рассказы и отзывы о детях со стороны их друзей, педагогов, воспитателей, учителей и других специалистов.

В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова, придумавшего информационно-поисковую систему "Видеопаспорт". По словам представителя Минобрнауки, в 2014 году организация сняла 150 роликов о детях-сиротах, в 2015 году - 100, в 2016 году - также 100 роликов, а стоимость одного видеопаспорта составляла 100 тыс. рублей.

Эти цифры и тот факт, что компания судилась с другими организациями, которые также создавали видеопаспорта для сирот, вызвали дискуссию в соцсетях и СМИ.

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