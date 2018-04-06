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Суд Мариуполя назначил административные штрафы семерым морякам российского судна "Норд"

Происшествия
6 апреля, 22:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Отмечается, что по двум членам экипажа решение пока не принято

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Семеро моряков российского сейнера "Норд" приговорены судом Мариуполя к административным штрафам. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель судовладельца - Керченского рыбколхоза имени Первого мая, уточнив, что по двум членам экипажа решение пока не принято.

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"Семерым членам экипажа присудили штрафы, каждому по разной сумме. Ждем результат по двум последним морякам", - уточнила она. По ее словам, паспорта морякам не вернули, поскольку им в субботу необходимо прийти в суд и дать показания по делу капитана сейнера Владимира Горбенко.

Ранее Херсонский суд арестовал до 31 мая капитана "Норда" с возможностью внесения залога, который, по словам адвокатов они уже уплатили.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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