Посетителей крупного ТЦ в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за короткого замыкания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в торгово-развлекательном центре "Талер" в Ростове-на-Дону, посетителей эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Короткое замыкание без горения, пожарные выезжали, пожара нет, в 20:53 поступило сообщение. [Посетители] эвакуированы были", - сказала собеседница агентства.

В МЧС также уточнили, что в пятницу днем в торговом центре сработала пожарная сигнализация, посетителей также.

По данным ТРЦ, общая площадь центра - 25,4 тыс. кв. м. В будни его посещают около 14 тыс. человек, а в выходные и праздники около 15 - 16 тыс.