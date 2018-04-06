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В Волгоградской области увеличилось число подтопленных территорий

Происшествия
6 апреля, 22:51 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 6, апреля. /ТАСС

В регионе развернули восемь пунктов временного размещения

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ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Число населенных пунктов, пострадавших из-за паводка в Волгоградской области, за последние шесть часов увеличилось с 44 до 47, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"В девяти районах Волгоградской области количество пострадавших от паводка населенных пунктов по состоянию на 22:00 мск составляет 47, на 16:00 мск их было 44", - сказал ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Он уточнил, что в этих частично подтопленных 47 населенных пунктах оказались 2 тыс. 282 придворовых территории, 408 домовладения, в которых проживают 2 тыс.178 человек, из них 413 детей.

"За последние сутки уровни воды снизились ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах, население вернулось в свои дома", - отметил Уланов.

Для размещения людей, чьи дома пострадали от паводка, развернули восемь пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 1 тыс. 829 человек, где организовали всестороннее жизнеобеспечение и психологическую помощь. Всего эвакуированы 61 человек, из них 27 детей (в ПВР - десять человек, остальные разместились у родственников).

Жителям, отказавшимся от отселения, организовали доставку продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств. При необходимости проводят эвакуацию крупного рогатого скота, домашних животных и птиц. Подразделения МВД осуществляют охрану общественного порядка. Силами Роспотребнадзора проводится мониторинг санитарной и эпидемиологической обстановки.

Общая группировка сил и средств в зоне подтопления составляет 926 человек 241 единица техники, из них 50 плавсредств, в том числе от МЧС 453 человека, 79 единиц техники, из них 38 плавсредств, отметили в МЧС. В связи с тяжелой паводковой обстановкой в среду по решению губернатора в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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