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Экипаж российского судна "Норд" привлечен на Украине к административной ответственности

Происшествия
6 апреля, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Как уточнила представитель судовладельца, штраф для каждого моряка варьируется от 3 до 3,4 тысячи гривен ($114-130)

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Приморский районный суд Мариуполя назначил административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд", суммарный размер которого составляет около $1200. Об этом в пятницу сообщила агентству "Крыминформ" представитель судовладельца Анна Шепелева.

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"Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело еще одного члена экипажа - поварихи - было рассмотрено заочно 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен (почти $130) плюс около 350 гривен сборов ($13). Почему раньше рассмотрено дело - не знаю, возможно, потому что женщина, потому что не матрос. Но она все время была на судне с ребятами, никуда не уходила, говорила, что ей нужно их кормить", - рассказала Шепелева.

Как уточнила представитель судовладельца, штраф для каждого моряка варьируется от 3 до 3,4 тысячи гривен ($114-130). Кроме того, экипажу разрешили покинуть судно, 10 апреля они должны явиться в Службу безопасности Украины и давать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана.

Ранее Херсонский суд арестовал до 31 мая капитана "Норда" с возможностью внесения залога, который, по словам адвокатов они уже уплатили, но выйти на свободу он сможет не раньше вторника.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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