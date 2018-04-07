Арестованного Зиявудина Магомедова перевели в камеру с телевизором

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, содержащийся в СИЗО "Лефортово", переведен в камеру с телевизором. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили сегодня в СИЗО "Лефортово" арестованных братьев Магомедовых, Зиявудин Магомедов [переведен] из так называемой карантинной камеры в обычную камеру, там есть холодильник и телевизор, что для Зиявудина Магомедова было очень важно", - сказал правозащитник.

По его словам, Магомедов является болельщиком. "Он болеет за российского бойца Хабиба Нурмагомедова и очень хотел увидеть его бой, и в новой камере, где есть телевизор, он сможет увидеть трансляцию по спортивному каналу", - отметил Мельников.

Он добавил, что арестованный брат Зиявудина Магомед Магомедов пока остается в карантинной камере.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке поединок с американцем Элом Яквинтой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223.