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На Кубани на железнодорожные пути сошел грунт

Происшествия
7 апреля, 9:00 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 7, апреля. /ТАСС

В результате инцидента, движение поездов на перегоне Туапсе - Шепси приостановили на один час

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КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. В ночь на субботу около Туапсе на час приостановили движение поездов из-за схода грунта на железнодорожные пути. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Вчера в 23:40 мск на двухпутном перегоне Туапсе - Шепси Краснодарского региона СКЖД произошел сход грунта с нарушением габарита обоих путей. Контактная сеть не повреждена. В результате схода движение на перегоне было кратковременно закрыто", - говорится в сообщении.

В 01:02 мск движение поездов восстановили. В результате инцидента, на один час задержали пригородный поезд Аэропорт - Туапсе. Задержек других пассажирских поездов нет.

В единой дежурно-диспетчерской службе Туапсинского района ТАСС сообщили, что пострадавших нет.

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