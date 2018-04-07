На Кубани на железнодорожные пути сошел грунт

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. В ночь на субботу около Туапсе на час приостановили движение поездов из-за схода грунта на железнодорожные пути. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Вчера в 23:40 мск на двухпутном перегоне Туапсе - Шепси Краснодарского региона СКЖД произошел сход грунта с нарушением габарита обоих путей. Контактная сеть не повреждена. В результате схода движение на перегоне было кратковременно закрыто", - говорится в сообщении.

В 01:02 мск движение поездов восстановили. В результате инцидента, на один час задержали пригородный поезд Аэропорт - Туапсе. Задержек других пассажирских поездов нет.

В единой дежурно-диспетчерской службе Туапсинского района ТАСС сообщили, что пострадавших нет.