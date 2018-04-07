Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число подтопленных территорий в Волгоградской области за ночь не увеличилось

Происшествия
7 апреля, 9:23 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 7, апреля. /ТАСС

В девяти муниципальных районах региона от паводка пострадали 47 хуторов и поселков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Число населенных пунктов, пострадавших из-за паводка в Волгоградской области, за минувшую ночь не увеличилось и составляет 47 хуторов и поселков, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В девяти муниципальных районах Волгоградской области количество пострадавших от паводка населенных пунктов по состоянию на 08:00 мск составляет 47, столько же их было на 22:00 мск 6 апреля", - сказал ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Он уточнил, что в этих частично подтопленных 47 населенных пунктах оказались 2 282 придворовых территории, 408 домовладения, в которых проживают 2 178 человек, из них 413 детей.

Для размещения людей, чьи дома пострадали от паводка, развернули восемь пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 1 829 человек, где организовали всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего эвакуировали 61 человека, из них 27 детей (в ПВР - 10 человек, остальные разместились у родственников).

Как уточнили ТАСС в областном комитете социальной защиты, во многих хуторах и поселках, в которых паводок уже отступил, соцработники приступили к обследованию жилья пострадавших и приему документов для получения социальной поддержки. Размер социальной выплаты будет устанавливаться по решению комиссии в каждом случае индивидуально, однако он не может превышать 50 тыс. рублей.

В связи со сложной паводковой обстановкой в среду по решению губернатора в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
5
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
6
Американских инвесторов обязали до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции
7
Экипаж российского судна "Норд" привлечен на Украине к административной ответственности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости