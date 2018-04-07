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Площадь лесных пожаров в Приамурье превысила 41 тыс. га

Происшествия
7 апреля, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

За минувшие сутки число действующих очагов возгорания увеличилось с 26 до 30

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 41 тыс. га, число действующих очагов возгорания за минувшие сутки выросло с 26 до 30. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе центра Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"По оперативной информации МЧС на 7 апреля, на землях лесного фонда в Амурской области действует 30 очагов [возгорания], за минувшие сутки на четыре возгорания стало больше. Практически все пожары - крупные. Общая площадь, охваченная огнем, составляет более 41 тыс. га. Ситуация... остается очень сложной. Сухая и ветреная погода... не позволяет стабилизировать обстановку", - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время дополнительная группа спасателей на вертолете Ми-8 отправится из Хабаровска в Амурскую область для защиты населенных пунктов от природных пожаров, говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что угрозы населенным пунктам от природных пожаров пока нет, спасатели "держат ситуацию на постоянном контроле". К ликвидации лесных пожаров в Приамурье привлекли 650 человек и 122 единицы техники.

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