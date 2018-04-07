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Паводок подтопил 745 жилых домов в 91 населенном пункте на территории России

Происшествия
7 апреля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Спасатели отселили из зоны подтопления 222 человека

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Паводок подтопил 91 населенный пункт на территории нескольких регионов России. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории РФ остается подтопленным 91 населенный пункт, 745 жилых домов, 3 846 приусадебных участков, 71 низководный мост и 11 участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет", - сказали в ведомстве.

В результате подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 19 населенных пунктов. К ним организованы 11 лодочных переправ. При этом жизнедеятельность людей, проживающих там, не нарушена, отметили в МЧС.

Из зон подтопления отселили 222 человека, из них в пунктах временного размещения находятся 39 человек, остальные поселились у родственников и знакомых. "Проводится подворовый обход, откачка воды, обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах организовано дежурство спасателей совместно с медицинскими работниками", - добавили в пресс-службе.

Группировка сил и средств, привлеченная к ликвидации последствий паводка, составляет более 3,4 тыс. человек и более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе 138 плавсредств.

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