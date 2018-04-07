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В аэропорту Пулково приземлился самолет с неисправной стойкой шасси

Происшествия
7 апреля, 11:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, апреля. /ТАСС

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Самолет из Минска приземлился в Петербурге с неисправной стойкой шасси, сообщила в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Организована проверка <…> безопасности на воздушном транспорте в связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании "Белавиа" рейс Минск - Санкт-Петербург. По предварительной информации установлено, что 7 апреля около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси", - сказали в пресс-службе.

В транспортной прокуратуре также отметили, что из-за этого 62 пассажиров вывели на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

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