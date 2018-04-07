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В Новгородской области главу антикоррупционного управления МВД обвинили в мошенничестве

Происшествия
7 апреля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

По версии следствия, полицейский в течение 10 лет незаконно получал денежные выплаты, предназначавшиеся для ветеранов боевых действий

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Новгородской области обвиняют в мошенничестве при получении выплат ветеранам боевых действий и злоупотреблении должностными полномочиями. Полицейского отправили под домашний арест. Об этом сообщает в субботу пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении начальника УЭБиПК УМВД России по Новгородской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По ходатайству следователя по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в течение десяти лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий. В результате он похитил около 250 тыс. рублей. Кроме того, высокопоставленный полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в связи с возбуждением уголовного дела проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины по результатам расследования уголовного дела и решения суда, данный руководитель будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.

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