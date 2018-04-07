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Более 3 тыс. жителей Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды

Происшествия
7 апреля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

К аварийно-восстановительным работы привлекли 48 человек и 22 единицы техники

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер, мокрый снег и дождь привели к массовым аварийным отключениям электричества в Тверской области - без света в регионе остались около 3,1 тыс. человек, сообщается в субботу на сайте Минэнерго РФ.

"С 12:20 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, дождь) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях <…> Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей - около 3 100 человек", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 20 бригад в составе 48 человек и 22 единиц специальной техники.

Накануне на сайте регионального ГУ МЧС появилось предупреждение в связи с усилением ветра с порывами до 15 - 18 м/сек.

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