Два школьника пропали, провалившись под лед на реке в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Два десятилетних школьника провалились под лед реки Абакан в хакасском городе Абаза, спасатели ведут их поиски. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 16:50 (12:50 мск). "Известно, что это два одноклассника. Им по десять лет. Поиски осложняются тем, что на реке слабое ледовое поле и сильное течение", - сообщили в пресс-службе главка.

Сейчас в поисковых работах задействованы от МЧС семь человек и три единицы техники. Планируется выезд сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

В связи с инцидентом глава города Валентина Филимонова обратилась к родителям с просьбой объяснить детям первичные меры безопасности и контролировать их. "Прошу всех родителей обеспечить контроль за свободным временем своих детей", - говорится в обращении.