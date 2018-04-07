Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два школьника пропали, провалившись под лед на реке в Хакасии

Происшествия
7 апреля, 15:44 дата обновления: 7 апреля, 16:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 7, апреля. /ТАСС

В республиканском главке МЧС добавили, что поиски осложняются тонким льдом и сильным течением

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Два десятилетних школьника провалились под лед реки Абакан в хакасском городе Абаза, спасатели ведут их поиски. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 16:50 (12:50 мск). "Известно, что это два одноклассника. Им по десять лет. Поиски осложняются тем, что на реке слабое ледовое поле и сильное течение", - сообщили в пресс-службе главка.

Сейчас в поисковых работах задействованы от МЧС семь человек и три единицы техники. Планируется выезд сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

В связи с инцидентом глава города Валентина Филимонова обратилась к родителям с просьбой объяснить детям первичные меры безопасности и контролировать их. "Прошу всех родителей обеспечить контроль за свободным временем своих детей", - говорится в обращении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакасия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД
3
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Хоккеисты олимпийской сборной России победили немцев в матче Евровызова в Сочи
6
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
7
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости