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Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, несколько человек погибли

Происшествия
7 апреля, 17:37 дата обновления: 7 апреля, 19:21 UTC+3

В результате происшествия пострадали 30 человек

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Материал из 1 страницы
© dpa via AP

БЕРЛИН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Грузовой автомобиль въехал в субботу в группу пешеходов в городе Мюнстер в Германии. В результате инцидента несколько человек погибли, 30 пострадали, сообщили корреспонденту ТАСС в полиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

"Небольшой грузовик въехал в группу людей. Погибших несколько, точную цифру привести не можем. Пострадавших 30, шестеро из них в тяжелом состоянии, они борются за жизнь", - заявила представитель правоохранительных органов.

"Мотивы человека, который был за рулем, неизвестны", - отметила она. 

Представитель местной полиции Андреас Боде сообщил, что водитель грузовой машины покончил с собой. "О его персональных данных мы пока сказать ничего не можем", - сказал он в эфире немецкого телевидения.

Ранее газета Rheinische Post сообщала о троих погибших и 30 пострадавших в результате происшествия. Издание называет произошедшее "терактом".

При этом газета Westfälische Nachrichten сообщает о 50 раненых. Кроме того, ряд СМИ указывает, что автомобиль въехал в группу людей, которые сидели в кафе. В полиции пока просят "воздержаться от спекуляций" и ждать официальной информации.

Отмечалось, что часть города, где произошло ЧП, оцеплена.

Полиция в Twitter просит всех воздержаться от посещения центра Мюнстера. Те, кто находится там в данный момент, должны как можно скорее покинуть местность, чтобы не мешать работе оперативников, указывают стражи порядка.

"В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция", - говорится в сообщении.

Almanya’da Münster kentindeki Araç ile saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı ! Alman polisi şehir merkezini kontrol altına aldı. Terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor! #cnn #cnnworld #bbc #reuters #breakingnews #fox #foxnews #usatoday #newtorktimes #deutschland #munster

Публикация от Boğaçhan Turunçoğlu (@bogachan__turuncoglu)

Атака грузовика в Германии . В субботу 7 апреля грузовик протаранил людей сидящих в кафе немецкого города Мюнстер. . Что известно на 18:40 7 апреля . По данным СМИ пострадавших 30-50 человек. Шестеро из них в критическом состоянии. Трое погибших. . Место ЧП оцепила полиция и ищет взрывчатку. Рассматривается версия теракта.К месту происшествия направлены вертолёты, чтобы оперативно вывезти пострадавших. . По данным Rheinische Post, сразу после инцидента водитель застрелился. . #чпюг #германия

Публикация от ЧП ЮГ (@chp_yug)

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