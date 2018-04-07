Полиция не имеет данных о возможных сообщниках мужчины, который задавил людей в Мюнстере

БЕРЛИН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Полиция германского города Мюнстер не имеет данных о том, что у человека, въехавшего на автомобиле в субботу в посетителей кафе, могли быть сообщники. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель правоохранительных органов в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что якобы ведется поиск еще двух подозреваемых.

"Нет, такой информации нет", - сказала она.

Ранее в полиции сообщили о том, что в результате инцидента с наездом на людей в Мюнстере несколько человек погибли, 30 пострадали. В свою очередь германские СМИ сообщают о трех погибших.

Как сообщили в генконсульстве России в Бонне, россиян среди жертв и пострадавших нет.

Кроме того, германская пресса утверждает, что в автомобиле, на котором мужчина въехал в посетителей кафе, была найдена взрывчатка. Эту информацию в полиции ТАСС также не подтвердили.