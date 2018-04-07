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СМИ: танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле

Происшествия
7 апреля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Пролив Босфор был временно закрыт для судов из-за инцидента

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ТАСС, 7 апреля. Танкер под флагом Мальты, следовавший из Египта на Украину, врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стабмуле. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

По его данным, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что причиной стала неполадка с рулевым управлением.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. По данным издания, из-за инцидента пролив был временно закрыт для судов.

Как сообщает издание, особняк был построен в XVIII веке. В настоящее время он используется для проведения свадеб и концертов.

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