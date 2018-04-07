Жители десяти районов Тверской области остаются без электричества

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой, в некоторых населенных пунктах Тверской области, однако без света остаются еще около 1,6 тыс. жителей десяти районов региона. Об этом в субботу сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"По состоянию на 17:00 <…> без электроснабжения остается часть бытовых потребителей (около 1,6 тыс. человек в десяти районах области", - говорится на сайте ведомства.

Днем, по данным Минэнерго РФ, без света оказались 3,3 тыс. жителей Тверской области.

Для восстановления электроснабжения с 19 до 25 увеличено количество бригад, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Как сообщалось ранее, причинами массовых аварийных отключений света в Тверской области стали сильный ветер, мокрый снег и дождь порывами до 20 м/cек. В субботу на сайте регионального ГУ МЧС появилось предупреждение в связи с усилением ветра с порывами до 15-18 м/сек.