В Ярославской области ребенка насмерть завалило дровами

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели девятилетнего ребенка, которого насмерть завалило дровами возле железнодорожной станции в городе Данилов Ярославской области. Об этом в субботу сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Сегодня вечером в городе Данилове возле железнодорожных путей было обнаружено тело девятилетнего мальчика. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, ребенок гулял возле железнодорожных путей. Мальчика завалило дровами, которые подготовили для погрузки в вагоны.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.