Туристов из РФ среди пострадавших в Мюнстере не было

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ростуризм сообщил, что российских туристов среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере не было. Об этом сообщается на агентства сайте.

"По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. По данным ассоциации "Турпомощь", в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов", - говорится в сообщении.

Ростуризм также призвал российских туристов в Мюнстере соблюдать спокойствие, по возможности не приближаться к месту инцидента, а также следовать указаниям местных властей. В субботу 49-летний гражданин ФРГ направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской подоплекой не идет.