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Туристов из РФ среди пострадавших в Мюнстере не было

Происшествия
7 апреля, 20:56 дата обновления: 7 апреля, 21:17 UTC+3

В городе в настоящее время нет организованных групп туристов из России, говорится в сообщении Ростуризма

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ростуризм сообщил, что российских туристов среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере не было. Об этом сообщается на агентства сайте.

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"По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. По данным ассоциации "Турпомощь", в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов", - говорится в сообщении.

Ростуризм также призвал российских туристов в Мюнстере соблюдать спокойствие, по возможности не приближаться к месту инцидента, а также следовать указаниям местных властей.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской подоплекой не идет.

 
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