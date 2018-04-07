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В результате взрыва газового баллона в ресторане в Женеве пострадали 15 человек

Происшествия
7 апреля, 21:30 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 7, апреля. /ТАСС

Восемь пострадавших были отправлены в больницу для проведения обследования

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ЖЕНЕВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пятнадцать человек получили в субботу ранения в результате взрыва газового баллона в одном из ресторанов в Женеве. Об этом сообщила в своей онлайн-версии газета Tribune de Geneve.

Издание указывает, что из 15 пострадавших при взрыве людей "восемь были отправлены в больницу для углубленного обследования". Отмечается, что некоторые из посетителей ресторана получили "ожоги первой и второй степени". Те же, кто находился в момент происшествия на террасе, отделались порезами из-за выбитых взрывом оконных стекол.

Информация о взрыве поступила на пост Пожарной и спасательной службы (SIS) Женевы в 13:18 по местному времени (14:18 мск). Уже через пять минут, уточняет издание, на место прибыли пожарные, а также врачи скорой помощи.

"Уже не в первый раз происходят взрывы газовых баллонов", - заявил Швейцарскому телеграфному агентству капитан SIS Фредерик Жак, отметив, что ущерб от подобных происшествий "всегда очень существенный". По данным агентства, газовый баллон использовался в ресторане для приготовления крем-брюле. Детально обстоятельства взрыва определят эксперты полиции.

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