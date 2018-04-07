Глава регионального МВД: нет данных о том, что инцидент в Мюнстере был терактом

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Данных о том, что произошедшее в германском Мюнстере, было терактом, пока нет. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль.

"Нет пока данных, которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее транспортное средство протаранило летнее кафе в центре города. Погибли три человека, десятки пострадали.

Ройль подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, согласно которое преступником был гражданин ФРГ, "а не беженец или кто-то в этом роде".

При этом он несколько скорректировал информацию о погибших - их трое, включая преступника, который застрелился. Ранее речь шла о трех жертвах нападения, не считая водителя.