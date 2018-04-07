Фургон протаранил летнее кафе в Мюнстере, слухи о теракте не подтверждаются

БЕРЛИН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Вячеслав Филиппов/. Малогабаритный грузовой автомобиль в субботу на скорости 50 км/ч въехал в группу людей, сидевших в летнем кафе в историческом центре германского Мюнстера (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Согласно последним данным, погибли два посетителя заведения, водитель грузовика застрелился, пострадали десятки граждан. По предварительной информации, речь о теракте не идет. Водитель был гражданином ФРГ, имел проблемы с психикой.

Слухи не подтвердились

Сразу после происшествия в СМИ и в социальных сетях появлялась противоречивая информация. Сообщалось и о взрывчатке в кузове автомобиля, и о как минимум двоих сообщниках, которые выбежали из транспортного средства и скрылись. Полиция это опровергала и раз в 15-20 минут в Twitter повторяла просьбу "не распространять слухи и спекуляции". В правоохранительных органах ТАСС указывали, что "расследование ведется во всех направлениях", ситуация в городе находится "в целом под контролем".

Однако противоречивыми были не только слухи, но и официальная информация. В полиции сообщали то о 20 пострадавших, то о 30. Неизменным оставалось число граждан, которые находятся в тяжелом состоянии, их шестеро.

Виновник происшествия

О том, что водитель, скорее всего, не был исламистом, сообщила со ссылкой на собственные источники газета Suddeutsche Zeitung. Речь идет о 49-летнем гражданине Германии, местном жителе, который имел проблемы с психикой.

Телеканал n-tv распространил информацию, что он был известен и полиции. Ранее мужчина неоднократно попадался на торговле наркотиками. Кроме того, он якобы неоднократно говорил, что собирается покончить жизнь самоубийством.

Полиция провела обыски в его квартире, но никаких данных пока не сообщала. Остается неизвестным, где он взял фургон и почему не находился под надзором правоохранительных органов.

Позднее с заявлением для прессы выступил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Херберт Ройль. "Нет пока данных, которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив", - сказал он. Политик официально подтвердил данные, согласно которым злоумышленником был гражданин ФРГ, "а не беженец или кто-то в этом роде". Ройль заверил, что расследование идет полным ходом.

Россиян среди жертв и пострадавших нет

Как сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в ФРГ Денис Микерин, Генконсульство России в Бонне "находится в контакте с земельным и городским управлением полиции". "К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало", - подчеркнули в дипмиссии, пообещав сообщить дополнительные сведения, если таковые будут.

В Ростуризме отметили, что российских туристов среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере не было. "По информации ДСКЦ МИД РФ, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. По данным ассоциации "Турпомощь", в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ростуризм также призвал российских туристов в Мюнстере соблюдать спокойствие, не приближаться к месту происшествия, а также следовать указаниям местных властей.

Реакция на произошедшее

Соболезнования в связи с инцидентом выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Будет сделано все возможное для расследования произошедшего, а также для поддержки пострадавших и их близких. Благодарю оперативные службы, которые действуют на месте", - приводит ее слова пресс-служба главы германского кабмина. Меркель подчеркнула, что "глубоко потрясена" случившимся и находится в тесном контакте с главой МВД Хорстом Зеехофером и с региональными властями.

"Мои мысли в этот момент связаны с жертвами и с их близкими. Глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких, и кто испытывает тревогу", - заявил в свою очередь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, власти ФРГ исходят из того, что "это было серьезное преступление".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии и канцлеру ФРГ в связи с трагедией в Мюнстере, сообщила пресс-служба Кремля. "В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы скорбим вместе с Мюнстером. Огромная благодарность всем тем, кто помогает им в этот трудный момент. Я желаю сил им и, конечно, пострадавшим", - говорится в сообщении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Власти Франции со своей стороны выразили готовность сотрудничать с немецкими коллегами в расследовании инцидента, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении министра внутренних дел республики Жерара Колона.

"Министерство внутренних дел Франции находится в полном распоряжении немецких властей", - отметили в МВД. Франция, как подчеркнули в министерстве, "готова оказать всю необходимую помощь". В частности, это касается привлечения к расследованию французских разведывательных служб, "если это будет сочтено целесообразным".