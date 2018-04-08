Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В штате Иллинойс при стрельбе в автобусе убиты три человека

Происшествия
8 апреля, 1:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, апреля. /ТАСС

Стрелявший скрылся с места преступления

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе в Рокфорде (штат Иллинойс), погибли три человека. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф полиции города Дэн О'Ши, запись его выступления опубликована на сайте местного издания Rockford Register.

"Подозреваемый, находившийся в автобусе, открыл огонь по людям", - сказал он, уточнив, что инцидент случился минувшей ночью, стрелявшего разыскивает полиция. Власти еще не установили его личность.

Автобус, о котором идет речь, принадлежит частной компании, его используют для увеселительных поездок.

Смотрите также

Стреляющая Америка

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
6
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
7
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости