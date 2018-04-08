В штате Иллинойс при стрельбе в автобусе убиты три человека

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в частном автобусе в Рокфорде (штат Иллинойс), погибли три человека. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции шеф полиции города Дэн О'Ши, запись его выступления опубликована на сайте местного издания Rockford Register.

"Подозреваемый, находившийся в автобусе, открыл огонь по людям", - сказал он, уточнив, что инцидент случился минувшей ночью, стрелявшего разыскивает полиция. Власти еще не установили его личность.

Автобус, о котором идет речь, принадлежит частной компании, его используют для увеселительных поездок.