CBS: при пожаре в небоскребе Trump Tower пострадали пять человек

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в субботу при пожаре в небоскребе Trump Tower в районе Манхэттен. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в службе пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Один местный житель находится в тяжелом состоянии. Кроме того, легкие травмы получили четверо пожарных. Ранее в Twitter службы пожарной охраны Нью-Йорка сообщалось, что серьезно пострадало "одно гражданское лицо", а "трое пожарных получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни".

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что возгорание уже ликвидировано, а также поблагодарил пожарных за работу. В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи Трампа. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца. В настоящее время Трамп живет в Белом доме.

Пожар произошел на 50-м этаже здания. Как уточнил сын американского лидера Эрик Трамп в Twitter, возгорание произошло в жилой квартире. Пожару первоначально была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до четвертой. Несколько улиц вблизи небоскреба были перекрыты в связи с произошедшим.

В январе текущего года на крыше здания также имел место пожар. Тогда пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.