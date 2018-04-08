Bild: полиция нашла автомат Калашникова в квартире совершившего наезд на людей в Мюнстере

ТАСС, 8 апреля. Автомат Калашникова обнаружен во время обыска в квартире мужчины, направившего в субботу фургон в группу посетителей летнего кафе в германском городе Мюнстер. Об этом сообщает в воскресенье газета Bild.

По информации издания, в настоящий момент выясняется, находится ли автомат в рабочем состоянии. Отмечается также, что по итогам осмотра фургона, с помощью которого был совершен наезд, полиции не удалось обнаружить взрывчатку.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 - пострадали. Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, пока нет данных, "которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив".