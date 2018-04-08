CNN: при пожаре в небоскребе Trump Tower погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу в одной из квартир на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, погиб человек, который жил в квартире, где имело место возгорание. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Ранее сообщалось, что пострадали также четверо пожарных. У них "травмы, которые не представляют угрозы для жизни", в частности, двое из них получили ожоги, заявил начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниел Нигро на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Мы еще не знаем, по какой причине произошел пожар", - отметил Нигро. Он уточнил, что никого из членов семьи президента США Дональда Трампа в здании не было. В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи американского лидера. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца. В настоящее время Трамп с семьей живет в Белом доме.