В лесах Амурской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в лесах Амурской области в связи с выросшим количеством пожаров на территории региона. Об этом сообщили в воскресенье в Главном управлении МЧС по области.

Ранее сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 40 тыс. га, число действующих очагов возгорания выросло до 30. Пожарно-спасательным формирования Приамурья помогают прибывшие на помощь из Хабаровска спасатели.

"С 7 апреля в связи с увеличением количества лесных пожаров на территории Амурской области, в целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров решением комиссии при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу экстренные службы провели 22 профилактических рейда и составили 18 протоколов об административных правонарушениях о нарушении мер пожарной безопасности.