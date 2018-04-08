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Около 25 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварии

Происшествия
8 апреля, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек остались без электроснабжения в трех районах Дагестана из-за отключения воздушной линии электропередачи (ВЛ). Об этом в воскресенье сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"8 апреля в 01:20 действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ. <...> Без электроснабжения остались бытовые потребителя Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов (около 25500 человек)", - говорится в сообщении.

Причины устанавливаются, ведутся аварийно-восстановительные работы.

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