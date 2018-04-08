Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера "Норд", который был привлечен к административной ответственности. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства России в Киеве.

"Они ехали на дипломатических автомобилях, однако пограничная служба не выпустила экипаж из страны", - сообщил представитель посольства не назвав подробностей.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины ТАСС отказались сообщить причину такого рода действий.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать капитана до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был. Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда" и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.