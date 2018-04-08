Судовладелец: украинская сторона гарантировала переход границы с РФ для моряков "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона гарантировала переход через границу в Крым для моряков ранее арестованного судна "Норд", сообщила ТАСС в воскресенье представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что следовавший на автомобилях с дипломатическим номерами экипаж не был выпущен из страны.

"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", - сказала она, отметив, что в настоящий момент экипаж находится в Харькове.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.

Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда" и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.