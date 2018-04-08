Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

Происшествия
8 апреля, 9:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, апреля. /ТАСС

Также в доме мужчины правоохранители обнаружили большое количество пиротехнических изделий

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Автомат Калашникова, который, по версии СМИ, был обнаружен во время обыска в квартире мужчины, направившего фургон в группу людей в городе Мюнстер, оказался муляжом. Об этом сообщили в воскресенье в совместном заявлении полиция и прокуратура.

Прежде чем попасть в квартиру предполагаемого преступника, правоохранители управляемым взрывом уничтожили входные двери. В квартире, помимо муляжа автомата, были обнаружены пиротехнические изделия в большом количестве. При этом в машине, при помощи которой был совершен наезд, был найден пистолет, а также еще один муляж и петарды.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали. Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль, пока нет данных, "которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наезд грузовика на людей в Мюнстере
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост
5
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости