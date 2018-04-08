СК начал проверку после посадки самолета с неисправным шасси в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку из-за приземления в аэропорту Пулково самолета с неисправной стойкой шасси, сообщается на сайте ведомства. Инцидент с бортом авиакомпании "Белавиа" произошел 7 апреля.

"Со слов командира воздушного судна установлено, что после посадки в аэропорту при рулении на приборной панели загорелось табло о неисправности стойки шасси. По данному факту зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто из 62 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал, деятельность аэропорта не приостанавливалась.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры, самолет из Минска приземлился в аэропорту Петербурга около 00:05 мск 7 апреля с неисправной стойкой шасси. Была организована проверка безопасности в связи с неисправностью воздушного судна.