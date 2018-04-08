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СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Новгородской области

Происшествия
8 апреля, 10:36 UTC+3 ВЕЛИКИКЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 8, апреля. /ТАСС
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ВЕЛИКИКЙ НОВГОРОД, 8 апреля. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку из-за гибели на пожаре пяти человек в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Ночью 8 апреля 2018 года в деревне Волотово Новгородской области произошло возгорание частного жилого дома. Во время пожара погибли две женщины, двое мужчин и один малолетний ребенок. Следователи регионального следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в Волотовском районе Новгородской области поступило в 03:06 мск. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем. Возгорание ликвидировали 2,5 часа, к тушению привлекалось три единицы техники.  Дом сгорел полностью. "Причины пожара и личности погибших устанавливаются", - сказали ТАСС региональном главке.

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