На территории России остаются подтопленными 86 населенных пунктов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Половодье подтопило 561 жилой дом в 86 населенных пунктах в нескольких регионах России, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Российской Федерации остаются подтопленными 86 населенных пунктов, 561 жилой дом, более 5,6 тыс. приусадебных участков, 93 низководных моста и 14 участков автодорог", - сказали в ведомстве.

Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 20 населенных пунктов, к которым организованы 13 лодочных переправ.

Из зон паводка эвакуировали 459 человек, из них в пунктах временного размещения находится 61 человек, остальные разместились у родственников и знакомых. "В пунктах временного размещения работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи", - добавили в пресс-службе.

К ликвидации последствий половодья привлечены более 3,5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 139 плавсредств.