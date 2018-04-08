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Полиция Мюнстера сняла оцепление на месте, где водитель протаранил летнее кафе

Происшествия
8 апреля, 12:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, апреля. /ТАСС

При этом закрытым остается доступ в ресторан, перед которым сидели погибшие и пострадавшие

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© REUTERS/Wolfgang Rattay

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Полиция Мюнстера сняла оцепление, установленное в городе после того, как 7 апреля местный житель направил автомобиль в группу людей. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов, которое было опубликовано в воскресенье.

"Оцепление в центре города снято", - отметили в полиции. Пока остается закрытым доступ только в ресторан, перед которым сидели погибшие и пострадавшие.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали. Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль, пока нет данных, "которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив".

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