Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"

Происшествия
8 апреля, 11:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, апреля. /ТАСС

Ранее украинские пограничники не выпустили российских моряков из страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание посольства РФ в Киеве

Здание посольства РФ в Киеве

© Посольство РФ на Украине/ТАСС

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" находится в Харькове, прорабатывается вопрос скорейшей его отправки в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель посольства РФ в Киеве.

Смотрите также

Судовладелец: украинская сторона гарантировала переход границы с РФ для моряков "Норда"

Посольство РФ: экипажу российского судна "Норд" не позволили покинуть Украину

Украинский омбудсмен взяла на контроль дело капитана российского судна "Норд"

"Граждане РФ находятся на территории Украины, по информации посольства - в Харькове. Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину", - сообщил представитель посольства.

Ранее 8 апреля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж сейнера "Норд" под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В ведомстве заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипномерами РФ. При этом в погранслужбе обвинили представителей генерального консульства в попытке "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета". На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ - жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, по словам представителей защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.

Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа "Норда". Им назначен административный штраф на общую сумму около $1200. Экипажу разрешили покинуть сейнер, однако 10 апреля им предписано явиться в управление СБУ для дачи показания по уголовному делу,  возбужденному против капитана судна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами
6
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
7
Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в Думе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости