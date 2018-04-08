Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины обвиняет дипломатов РФ в отказе предоставить доступ к своим автомобилям, в которых находились члены экипажа рыболовецкого сейнера "Норд", при попытке 7 апреля выехать в Россию через пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская область). Об этом заявил в воскресенье помощник главы Госпогранслужбы, спикер ведомства Олег Слободян.

"Представители дипкорпуса РФ пытались препятствовать действиям пограничников. Членов экипажа держали закрытыми в микроавтобусах, не давали пограничникам доступа к ним", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Слободян добавил, что об этой ситуации уведомлен МИД Украины, а также правоохранительные органы страны. "Мы проинформировали МИД и другие правоохранительные органы, что касается реакции в правовом поле. Каждый будет принимать решение в соответствии с компетенцией, наблюдается ли в действиях дипкорпуса признаки какого-либо уголовного дела", - сказал спикер Госпогранслужбы.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

При этом в ведомстве обвинили представителей генерального консульства в попытке "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета". На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В посольстве РФ в Киеве заявили корреспонденту ТАСС, что экипаж в настоящее время находится в Харькове, вопрос скорейшей отправки его в Россию в настоящее врем прорабатывается.