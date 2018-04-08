При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате ДТП с электричкой и микроавтобусом в крымском городе Армянск, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Республики Крым.
"[Пострадали] восемь человек: пятеро из них погибло, трое - в больнице с травмами различной степени тяжести", - сказала представитель министерства.
В то же время источник ТАСС в медицинской сфере сообщил, что количество пострадавших выросло до 12 человек. "Трое из них обратились сами - двое в амбулаторию Армянска, один - в амбулаторию Красноперекопска. Среди пострадавших - один ребенок, девочка, она обратилась в амбулаторию", - сказал он.
Как сообщили ТАСС в приемном отделении Центральной городской больницы города Красноперекопска, двое пострадавших находятся в реанимации.
Ранее в экстренных службах сообщали о пяти пострадавших и пяти погибших.
По данным регионального ГУ МЧС, столкновение электропоезда с микроавтобусом Mercedes Sprinter произошло в воскресенье около 11:45. По данным Южного регионального центра МЧС, ДТП произошло на нерегулируемом переезде.
По одной из версий, водитель микроавтобуса мог нарушить правила дорожного движения при следовании через железнодорожный переезд.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что железнодорожный переезд оснащен исправной световой и звуковой сигнализацией, но никем не регулировался.
Следователи начали проверку после ДТП.