Пожар в жилом доме на юге Москвы локализован

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, произошедшее в жилом доме на Болотниковской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 12:15 пожар локализован", - сказали в ведомстве.

Пожар в квартире на 4-м этаже 17-этажного жилого дома № 5, корпус 2, по улице Болотниковской произошел около 10:50 мск. Возгорание заняло всю площадь квартиры. Пострадали три человека, включая ребенка, добавил источник ТАСС в экстренных службах. Спасено 28 человек.