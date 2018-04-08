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Пожар в жилом доме на юге Москвы локализован

Происшествия
8 апреля, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В результате ЧП пострадали три человека

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, произошедшее в жилом доме на Болотниковской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 12:15 пожар локализован", - сказали в ведомстве.

Пожар в квартире на 4-м этаже 17-этажного жилого дома № 5, корпус 2, по улице Болотниковской произошел около 10:50 мск. Возгорание заняло всю площадь квартиры. Пострадали три человека, включая ребенка, добавил источник ТАСС в экстренных службах. Спасено 28 человек.

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