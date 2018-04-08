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Погибшие при пожаре в Новгородской области отравились угарным газом

Происшествия
8 апреля, 13:16 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 8, апреля. /ТАСС

Жертвами возгорания в частном доме в деревне Волотово стали пять человек

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 апреля. /ТАСС/. Погибшие в результате пожара в частном доме в Новгородской области отравились угарным газом. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту пожара в деревне Волотово Новгородской области, в котором погибли пять человек. По предварительным сведениям, причиной смерти явилось отравление угарным газом. Следователем СК России по Новгородской области назначено проведение экспертиз с целью установления причин возникновения пожара", - сообщила Садриева.

В ночь на воскресенье в результате возгорания в частном доме в деревне Волотово погибли четверо взрослых и ребенок 2016 года рождения. По версии следствия, в доме проживала семья из двух взрослых и малолетнего ребенка. Около трех часов ночи жительница соседнего дома, обнаружив возгорание, вызвала работников пожарной службы, однако спасти хозяев дома и их ребенка не удалось. В результате пожара погибли также мужчина и женщина, которые находились у них в гостях.

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