Пожар в жилом доме на юге Москвы ликвидирован

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в жилом доме на Болотниковской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 12:32 [мск] пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.

В главке уточнили, что были спасены 55 человек, в том числе восемь детей.

Пожар в квартире на 4-м этаже 17-этажного жилого дома № 5, корпус 2 по улице Болотниковская произошел около 10:50 мск. Площпдь возгорания составила 50 кв. м. Пострадали три человека, включая ребенка, добавил источник ТАСС в экстренных службах. Спасены 28 человек.