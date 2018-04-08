Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия желает вернуться в Россию

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Гражданка РФ Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери и проходящая лечение в больнице города, "не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву". Об этом заявила в интервью газете The Sunday Telegraph ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, которой британская сторона отказала в предоставлении гостевой визы.

"У нее [у Юлии] здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек", - сказала Виктория.

Несмотря на то, что в визе Виктории было оказано на том основании, что это "не соответствовало иммиграционным правилам", сестра заявила, что на самом деле британские власти опасались, что она - "российский шпион".

По словам Виктории, в письме от британского посольства, говорилось, что отказ в предоставлении ей визы был обусловлен отсутствием уверенности в том, что Юлия хочет ее видеть. При этом она отвергла предположение, заявив, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно излагать свое мнение. В качестве примера она привела последние фразы телефонного разговора с Юлией, в котором последняя заплакала, и у нее забрали телефон. "Вы думаете, она плачет потому, что не хочет меня видеть?" - отметила Виктория.

Виктория Скрипаль также отвергла любые домыслы о том, что за планом ее поездки в Великобританию стоит Кремль. Она отметила, что не работает на разведку или службы безопасности. "Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то пусть они это докажут. Приведите мне хотя бы одно доказательство", - сказала она.

Виктория Скрипаль придерживается мнения, что ее дядя и двоюродная сестра, скорее всего, пострадали от пищевого отравления, возможно, морепродуктами. Она заявила, что готова дать какие-либо объяснения Скотленд-Ярду, если лондонская полиция будет в этом заинтересована. Женщина также добавила, что в сложившейся ситуации ни одна из сторон не сможет обеспечить безопасность Юлии Скрипаль и что вне опасности последняя может быть только "на Луне".