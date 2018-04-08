Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия желает вернуться в Россию

Происшествия
8 апреля, 12:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, апреля. /ТАСС

Родственница пострадавшей также считает, что британские спецслужбы не позволяют дочери экс-полковника ГРУ контактировать с родными

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктория Скрипаль

Виктория Скрипаль

© REUTERS/Tatyana Makeyeva

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Гражданка РФ Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери и проходящая лечение в больнице города, "не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву". Об этом заявила в интервью газете The Sunday Telegraph ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, которой британская сторона отказала в предоставлении гостевой визы.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

"У нее [у Юлии] здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек", - сказала Виктория.

Несмотря на то, что в визе Виктории было оказано на том основании, что это "не соответствовало иммиграционным правилам", сестра заявила, что на самом деле британские власти опасались, что она - "российский шпион".

По словам Виктории, в письме от британского посольства, говорилось, что отказ в предоставлении ей визы был обусловлен отсутствием уверенности в том, что Юлия хочет ее видеть. При этом она отвергла предположение, заявив, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно излагать свое мнение. В качестве примера она привела последние фразы телефонного разговора с Юлией, в котором последняя заплакала, и у нее забрали телефон. "Вы думаете, она плачет потому, что не хочет меня видеть?" - отметила Виктория.

Смотрите также

Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

Посольство РФ: ноты британского МИД о смерти Глушкова и невыдаче визы Скрипаль формальны

Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело

Виктория Скрипаль также отвергла любые домыслы о том, что за планом ее поездки в Великобританию стоит Кремль. Она отметила, что не работает на разведку или службы безопасности. "Если британцы говорят, что я работаю на спецслужбы, то пусть они это докажут. Приведите мне хотя бы одно доказательство", - сказала она.

Виктория Скрипаль придерживается мнения, что ее дядя и двоюродная сестра, скорее всего, пострадали от пищевого отравления, возможно, морепродуктами. Она заявила, что готова дать какие-либо объяснения Скотленд-Ярду, если лондонская полиция будет в этом заинтересована. Женщина также добавила, что в сложившейся ситуации ни одна из сторон не сможет обеспечить безопасность Юлии Скрипаль и что вне опасности последняя может быть только "на Луне".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек
2
Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер
3
РФ добивается от Британии выдачи 61 россиянина по обвинению в экономических преступлениях
4
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
5
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
6
Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия желает вернуться в Россию
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости