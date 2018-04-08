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Один человек погиб в ДТП под Ставрополем

Происшествия
8 апреля, 13:23 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 8, апреля. /ТАСС

Еще один человек госпитализирован

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СТАВРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и автобуса ПАЗ произошло на автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь возле краевой столицы. В ДТП погибла женщина - пассажир легковой машины, водитель госпитализирован. Автобус, по предварительным данным, в момент ДТП ехал без пассажиров, сообщает в воскресенье отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной версии, ВАЗ-21093 при совершении маневра поворота на улицу Северный Обход не предоставил преимущество и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался во встречном направлении прямо. От полученных травм на месте происшествия скончалась пассажир ВАЗа", - уточняется в сообщении.

За рулем автомобиля находился 20-летний сын погибшей женщины, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести, стаж вождения у него не превышал двух лет. По факту ДТП проводится проверка, как сообщили ТАСС в отделе пропаганды, водитель ПАЗа в аварии не пострадал. Информация уточняется.

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