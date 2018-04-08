Против преступника из Мюнстера в 2015-2016 годах было возбуждено три дела

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Мужчина, протаранивший на автомобиле летнее кафе в германском Мюнстере, ранее неоднократно имел проблемы с законом. Об этом заявила в воскресенье представитель прокуратуры города Эльке Адомайт.

"Преступник был известен полиции, в Мюнстере в отношении него было возбуждено три дела", - отметила она. По ее словам, речь идет об угрозах физической расправы, нанесении материального ущерба, а также побеге с места ДТП.

Сейчас все расследования, которые датируются 2015-2016 годами, прекращены. Представитель прокуратуры не уточнила, чем именно закончились все три процесса.

"Нет сведений, что [вчерашнее] преступление имело политический подтекст", - подчеркнула Адомайт.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.