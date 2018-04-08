Прямое транспортное сообщение еще с 20 поселками Тульской области нарушено из-за паводка

ТАСС, 8 апреля. Транспортное сообщение еще с 20 населенными пунктами Тульской области затруднено из-за затопления низководных мостов. Затопления и перекрытия путей в связи с паводком также отмечены в Ивановской, Тамбовской и Воронежской областях, сообщают в воскресенье в пресс-службах МЧС России по регионам.

"Из-за резкого подъема воды в реке Упа подтоплено пять низководных мостов в Одоевском и Щекинском районах, нарушено прямое транспортное сообщение с 20 населенными пунктами, где проживают около 500 человек. Но во всех случаях есть пути объезда для населения, угрозы подтопления жилых домов нет. В населенных пунктах функционируют магазины, в которых имеются необходимые продовольственные товары", - сказали в ГУ МЧС по Тульской области. Всего в регионе затруднено сообщение с более чем 40 населенными пунктами, подтоплено около 20 мостов.

В Ивановской области впервые за эту весну под воду ушел мост. "Из-за активного снеготаяния и осадков произошел резкий подъем воды в реке Нерль, возле деревни Новая Гаврилово-Посадского района подтоплен мост на площади 135 кв. м. Есть обьездной путь длиной 23 км, жизнеобеспеченность пяти населенных пунктов не нарушена", - пояснили в управлении МЧС.

А в городе Рассказово Тамбовской области вода добралась до частных дворовых территорий на двух набережных улицах реки Лесной Тамбов. "Подача электроэнергии, воды и газа в жилые дома не прекращена. На случай эвакуации подготовлен пункт временного размещения в местной школе. Также только что поступила информация о подтоплении участков в поселке Мордово", - уточнили спасатели в Тамбовской области. Сложное положение и в городе в Моршанске Тамбовской области - там из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации.

Серьезная ситуация в связи с половодьем складывается в Воронежской области - там в Калачеевском районе подтоплено 1,2 тыс. приусадебных участков и более 330 домов в 13 населенных пунктах с населением около 3 тыс. человек. Как ранее сообщал ТАСС, в Орловской области подтоплено около 20 мостов и более 170 участков.