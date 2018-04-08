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Столкнувшийся с электричкой в Крыму микроавтобус принадлежал компании "Браво-Люкс"

Происшествия
8 апреля, 15:53 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 8, апреля. /ТАСС

Транспортная компания занимается пассажирскими перевозками на территории России и Украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Микроавтобус, который столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде на севере Крыма, принадлежал перевозчику "Браво-Люкс", сообщили ТАСС в компании.

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Транспортная компания "Браво-Люкс" занимается пассажирскими перевозками на территории России (Крым) и Украины. В парке перевозчика есть микроавтобусы Mersedes, Volkswagen, Nissan и другие.

Авария произошла на железнодорожном переезде Красноперекопск - Армянск у села Суворово Красноперекопского района на севере полуострова. В результате столкновения, по данным республиканского управления ГИБДД, пять человек погибли, в том числе водитель автобуса, семеро пострадали. Всего в автобусе находились 13 человек. Следственный комитет и полиция по факту аварии проводят проверку.

По данным МЧС, после столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не пострадало.

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