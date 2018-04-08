Из сошедшего с рельсов состава в Финляндии вытекло около 50 тыс. литров опасного эфира

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. литров легковоспламеняющегося опасного вещества попали в окружающую среду рядом с городом Мянтюхарью на юго-востоке Финляндии в результате схода с рельсов железнодорожной цистерны. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat.

По данным Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды страны, речь идет о метил-трет-бутиловом эфире (используется для производства бензина). По словам представителя спасательных служб Ээро Ахо, "ущерб, нанесенный окружающей среде, очень существенный". По информации центра, в местные водоемы могло попасть до 35 тыс. литров вещества, которое в больших концентрациях становится отравляющим. При этом, однако, согласно данным на текущий момент, непосредственной опасности для населения нет.

Спасатели продолжат следить за ситуацией и возможным возникновением пожарной опасности на протяжении воскресенья, а также занимаются откачиванием эфира с территории, на которую он попал. Движение на участке железной дороги между Мянтюхарью и соседними населенными пунктами нарушено, пассажиров перевозят на автобусах. Такая ситуация может сохраниться до конца дня.

По оценкам, всего в составе было 50 вагонов, которые находились в Мянтюхарью на протяжении двух недель. Как сообщило Финляндское информационное агентство STT, сведений о том, какой компании принадлежат вагоны и груз, а также каково было их место назначения, пока нет, однако тип состава является стандартным российским, на вагонах размещен текст на русском языке.