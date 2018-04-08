Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Из сошедшего с рельсов состава в Финляндии вытекло около 50 тыс. литров опасного эфира

Происшествия
8 апреля, 17:39 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 8, апреля. /ТАСС

По данным властей, непосредственной опасности для населения нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. литров легковоспламеняющегося опасного вещества попали в окружающую среду рядом с городом Мянтюхарью на юго-востоке Финляндии в результате схода с рельсов железнодорожной цистерны. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat.

По данным Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды страны, речь идет о метил-трет-бутиловом эфире (используется для производства бензина). По словам представителя спасательных служб Ээро Ахо, "ущерб, нанесенный окружающей среде, очень существенный". По информации центра, в местные водоемы могло попасть до 35 тыс. литров вещества, которое в больших концентрациях становится отравляющим. При этом, однако, согласно данным на текущий момент, непосредственной опасности для населения нет.

Спасатели продолжат следить за ситуацией и возможным возникновением пожарной опасности на протяжении воскресенья, а также занимаются откачиванием эфира с территории, на которую он попал. Движение на участке железной дороги между Мянтюхарью и соседними населенными пунктами нарушено, пассажиров перевозят на автобусах. Такая ситуация может сохраниться до конца дня.

По оценкам, всего в составе было 50 вагонов, которые находились в Мянтюхарью на протяжении двух недель. Как сообщило Финляндское информационное агентство STT, сведений о том, какой компании принадлежат вагоны и груз, а также каково было их место назначения, пока нет, однако тип состава является стандартным российским, на вагонах размещен текст на русском языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости