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В трех селах Дагестана восстановили энергоснабжение, нарушенное аварией на ЛЭП

Происшествия
8 апреля, 17:25 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 8, апреля. /ТАСС

Линия электропередачи, работающая в тупиковом режиме, отключилась 8 апреля в 01:20 мск

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МАХАЧКАЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Электроснабжение трех сел Дагестана, нарушенное после отключения воздушной линии электропередачи, восстановили. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь группы по связям с общественностью АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"Прерванное электроснабжение восстановлено полностью", - сказала Дудченко.

Ранее Минэнерго РФ сообщило на своем сайте, что 8 апреля в 01:20 мск действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме линия электропередачи 110 кВ. Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов, всего около 25,5 тыс. человек.

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